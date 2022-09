Firmenchef Durow vermarktet seine Plattform, die technologisch WhatsApp und anderen Anbietern durchaus ebenbürtig und in einigen Belangen überlegen ist, seit jeher als Ort größtmöglicher Meinungsfreiheit. »Bis zum heutigen Tag haben wir 0 Byte Nutzerdaten an Dritte weitergegeben, einschließlich aller Regierungen«, hieß es bis zuletzt auf ihrer Seite. Dass das Unternehmen bereits Daten zu Nutzern an das BKA herausgegeben hat, macht der Dienst bisher nicht transparent.

Durch eine SPIEGEL-Recherche wurde Anfang Juni bekannt, dass Telegram zu Verdächtigen in den Bereichen Kindesmissbrauch und Terrorismus in den vergangenen Monaten bereits vereinzelt Daten an das Bundeskriminalamt geliefert hat. In Telegrams Transparenzbericht zu Datenauskünften an deutsche Behörden findet sich bisher keiner Informationen darüber, eigentlich will man dort halbjährlich über entsprechende Herausgaben unterrichten.

Verschwörungstheoretiker rufen zur Teilnahme auf

2018 hatte Durow eine Überarbeitung der Privatsphären-Richtlinien angekündigt, wonach sein Dienst fortan auf richterliche Anordnung IP-Adressen und Telefonnummern herausgeben könne. In der aktuellen Umfrage wird als »Option 1« angeboten, diese Regelung unverändert beizubehalten. Eine zweite Abstimmungs-Option sieht vor, dass Telegram IP-Adressen und Telefonnummern von Verdächtigen schwerer Straftaten auch ohne vorherige Gerichtsentscheidung liefern dürfte. Das wäre »komplett neu für Telegram und erfordert deswegen eine Änderung der Datenschutzerklärung für Nutzer aus Deutschland«, heißt es. Option 3 ist die rigoroseste: »Unter keinen Umständen« würde Telegram demnach Nutzerinformationen weitergeben, auch nicht die von Terrorverdächtigen, selbst wenn ein deutscher Gerichtsbeschluss es verlangt.

Nach vier Tagen entfallen laut Telegram auf Option 1 mit 39 Prozent die meisten Stimmen. Die strikteste Variante, gar keine Nutzerinformationen herauszugeben, was deutschen Gesetzen widerspricht, liegt bei 37 Prozent. Stichproben des SPIEGEL in reichweitenstarken verschwörungsideologischen Kanälen zeigen, dass die Umfrage dort bereits kurz nach ihrer Verbreitung durch das Telegram-Team breit geteilt wurde, oft mit dem Hinweis, daran teilzunehmen.

Für die Bundesregierung ist der Vorgang höchst unangenehm, sie droht öffentlich brüskiert zu werden, wenn Telegram Daten präsentiert, nach denen sich die deutschen Nutzer dem Anschein nach mehrheitlich gegen jede oder gegen eine sonst übliche Kooperation mit deutschen Behörden entscheiden. Die Mechanik der Abstimmung ist dabei auch noch intransparent und manipulationsanfällig. Ob ihr Ergebnis wirklich repräsentativ für die Meinung der deutschen Nutzerschaft ist, bleibt offen.

Seit Beginn der Gespräche fuhren die zuständigen Ministerien einen vergleichsweise sanften Kurs gegenüber Durow – etwa mit diversen Fristaufschüben. Bei manchen Telegram-Konkurrenten kommt das nicht gut an – sie dürften genau darauf achten, wie die Regierung mit Telegrams eigentümlicher Basisdemokratie umgeht. Immerhin müssen ihre Dienste die Vorschriften im Netzwerkdurchsetzungsgesetz seit Jahren einhalten und dafür teils kräftig in neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren, die entscheiden, ob Inhalte gegen Gesetze verstoßen oder nicht.