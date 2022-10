Für Diskussionen unter den Fans sorgt indes die Wahl der Synchronsprecher. Während Schauspieler Jack Black, der im englischen Original Bowser vertont, viel Lob erhält, zeigen sich einige Nutzerinnen und Nutzer unzufrieden mit Chris Pratts Stimme für den Hauptcharakter Mario. Der Grund: In den Videospielen hat Mario einen deutlich hörbaren italienischen Akzent, im Trailer fehlt dieser. Der Twitter-Nutzer @Weebot zum Beispiel meint : »Ja, wie vermutet. Chris Pratt als Mario hört sich überhaupt nicht gut an.« Auch in der deutschen Fassung des Trailers, in der Pratts üblicher deutscher Sprecher Leonhard Mahlich Mario vertont, fehlt dem Klempner der Akzent.