Am Anfang ist es ein harmloser Dating-Chat. Dann schlägt die neue Bekanntschaft vor, Geld in Kryptowährung zu investieren. Was Paul nicht weiß: Die Trading-Plattform, auf die die Frau ihn verweist, ist eine Fälschung. Sein Geld verschwindet: insgesamt 100.000 Euro. »Ich habe dafür sogar einen Bankkredit aufgenommen«, sagt Paul, der seinen richtigen Namen lieber nicht nennen möchte.

Seine Geschichte ist kein Einzelfall. Krypto-Abzocker bringen mit der neuen Betrugsmasche viele Menschen um ihr Geld.

»Das ist eine Form der organisierten Kriminalität«, sagen die SPIEGEL-Wirtschaftsredakteure Marcel Rosenbach und Max Hoppenstedt. Warum es die deutsche Justiz hier schwer hat und welche Warnsignale stutzig machen sollten, das hören Sie in dieser Folge von SPIEGEL Daily.

