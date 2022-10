Unmittelbar nach der Übernahme hatte Musk mehrere Spitzenkräfte hinausgeworfen. Es bleibt die Frage, wo es mit dem Dienst hingeht. Am Freitag war bekannt geworden, dass Musk ein Gremium schaffen will, das zentrale Entscheidungen zur Moderation von Inhalten sowie gesperrten Nutzern treffen soll. »Twitter wird einen Rat zur Moderation von Inhalten mit sehr diversen Standpunkten gründen«, schrieb Musk am Freitag auf der Plattform. »Es wird keine wichtigen Entscheidungen zu Inhalten oder Wiederherstellungen von Konten geben, bevor der Rat zusammenkommt.«

Nicht wenige Beobachter fürchten, dass Twitter noch mehr zum Sammelbecken für Hassredner, Verschwörungswirrköpfe und Polemiker werden könnte.