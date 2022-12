Geklagt hatte der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume, der eine Einstweilige Verfügung beantragt hatte. Konkret ging es in dem Verfahren um Tweets, in denen behauptet worden war, Blume gehe fremd und habe eine »Nähe zur Pädophilie«. Außerdem wurde dem Gericht zufolge verbreitet, er sei in »antisemitische Skandale« verstrickt und »Teil eines antisemitischen Packs«.