Der CNN-Journalist Donie O’Sullivan erklärte, dass er nur unter der Vorgabe zurück auf die Plattform dürfe, dass er einen von Twitter bemängelten Beitrag lösche. Den Vorwurf, dass er in dem entsprechenden Beitrag private Informationen veröffentlicht habe, wies er zurück . Er sei bis dahin nicht in der Lage, neue Beiträge zu veröffentlichen, so O’Sullivan.

Die Wirtschaftsjournalistin Linette Lopez ist ebenfalls weiterhin gesperrt. Sie hatte in den vergangenen Jahren mehrfach kritisch über Tesla berichtet.