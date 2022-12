Dass das »Offizielle Twitter-Profil des norwegischen Außenministeriums« Teil der norwegischen Regierung ist, sollte klar sein. Würde man meinen. Bei Twitter selbst ist man sich offenbar nicht sicher. Auf der Plattform des Kurznachrichtendienstes wurde das Außenministerium am Dienstag zunächst zumindest anders eingeordnet, als »Nigerianische Regierungsorganisation«. So bezeichnete die Plattform den norwegischen Account, und zwar direkt unter dem Namen, der eigentlich keinen Zweifel offen lässt: »Norwegen MFA (Ministry of Foreign Affairs, Außenministerium)«.