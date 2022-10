Der ehemalige Sicherheitschef von Uber wurde am Mittwoch in San Francisco schuldig gesprochen, weil er versucht hatte, einen massiven Datendiebstahl zu vertuschen. Bei dem Vorfall aus dem Jahr 2016 waren Hacker an zahlreiche Informationen aus den Datenbanken des Fahrdienstes gelangt. Ein Bundesgericht in San Francisco verurteilte Joseph Sullivan nun wegen Behinderung der Justiz und der Verheimlichung des Wissens über ein Verbrechen. Ihm drohen nun bis zu acht Jahre Freiheitsstrafe.