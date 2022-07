Regierung fürchtet Nachteile durch Offenlegung

In den speziellen Räumen hatte die Bundesregierung die Abgeordneten beispielsweise über die Waffenlieferungen an die Ukraine informiert. Dort dürfen ausgewählte Politiker geheime Papiere einsehen, aber noch nicht einmal handschriftliche Notizen sind erlaubt. Zunächst hatte die Ampel-Koalition sämtliche Waffenlieferungen an die Ukraine als Geheimsache klassifiziert. Erst vor gut zwei Wochen dann entschied sich das Kanzleramt, die komplette Liste von bereits gelieferten Waffen öffentlich zu machen. Hilfe zum Schutz vor Cyber-Attacken findet sich dort nicht.