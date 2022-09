Spionage mit Fakeprofilen Hacker tricksten russische Soldaten angeblich mit Frauenfotos aus

Laut dem Bericht hatte die ukrainische Hackergruppe »Hackyourmom« einen abgelegenen russischen Stützpunkt in der Nähe von Melitopol in der Südukraine identifiziert. Dann soll sie mit auf Facebook und in anderen sozialen Medien angelegten Fakeprofilen russische Soldaten kontaktiert haben – und sie im Zuge dessen motiviert haben, eigene Fotos zu schicken.