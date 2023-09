Die Deutsche Bahn kündigt nun an, die geforderte Option ins System einzubauen: »Unser Ziel ist es, dass unsere Kundinnen und Kunden in Zukunft direkt in der Buchungsstrecke angeben können, dass sie Inhaber:innen eines Deutschlandtickets sind«, teilte der Konzern mit. Dann würde automatisch nur der Fernverkehrsanteil der angefragten Strecke berechnet. Die Umsetzung des Vorhabens sei allerdings »kompliziert«.