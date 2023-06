Die Videoplattform YouTube will »keine Inhalte mehr entfernen, die falsche Behauptungen über weitverbreiteten Betrug, Fehler oder Pannen bei der Präsidentschaftswahl 2020 und anderen vergangenen US-Wahlen aufstellen.« Das teilte das Unternehmen am Freitag in einem Blog-Eintrag mit . Damit kehrt das Unternehmen seine Richtlinien im Umgang mit Falschaussagen zur Präsidentschaftswahl 2020 um: Einen Monat nach der Wahl begann YouTube damals, Beiträge zu entfernen, die fälschlicherweise behaupten, dass weit verbreiteter Wahlbetrug oder Fehler das Wahl-Ergebnis verändert hatten.