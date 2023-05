Das Problem dabei: Die Netzbetreiber kommen mit dem Ausbau nicht hinterher, und versuchen das ihren Kritikern zufolge auch nicht ernsthaft genug. Die deutsche Netz-Infrastruktur gilt schon jetzt als eine der langsamsten, lückenhaftesten und unzuverlässigsten in Europa. So landet Deutschland in internationalen Vergleichen regelmäßig auf den hinteren Plätzen.

Ende März sah eine internationale Umfrage unter im Ausland arbeitenden, hochqualifizierten Fachkräften Deutschland auf dem letzten Platz unter 52 Nationen. Und eine aktuelle, wenn auch nicht repräsentative Umfrage unter Netz-Nutzern in acht europäischen Ländern zeigt, dass auch die deutschen Kunden das kaum anders sehen: Nirgendwo sind Nutzer weniger zufrieden mit dem, was ihnen an »Netz« geboten wird.