Datenschutzverstöße Volkswagen muss 1,1 Millionen Euro Bußgeld zahlen

VW hat Verstöße umgehend eingestellt

Die Mängel bedeuteten laut der Landesdatenschutzbeauftragten Niedersachsens Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Allerdings handele es sich um Verstöße »mit niedrigem Schweregrad«, die VW zudem »unverzüglich abgestellt« habe. Der Konzern erklärte, er bedauere den Vorfall. Man habe zugestimmt, das Ordnungswidrigkeitsverfahren durch Zahlung der Geldbuße zu beenden.

Erst Ende Juni gab es Kritik an der Datennutzung der Kameraaufnahmen durch den VW-Konkurrenten Tesla. Dabei ging es allerdings um reguläre Serienfahrzeuge. Die Berliner Polizei warnte in einem Rundschreiben vor möglichen Sicherheitsrisiken, wenn Autos mit Kameras bestimmte Geländebereiche am Polizeipräsidium und Landeskriminalamt befahren. Demzufolge befürchteten die Beamten ein Sicherheits- und Datenschutzproblem, weil Kameras der Teslas ständig ihre Umgebung filmten. Dadurch könnten Polizisten, Polizeifahrzeuge, die Sicherung des Geländes oder auch anderen Menschen aufgezeichnet werden.