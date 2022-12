Querdenker rufen zum Handyabschalten auf

In der Chat-App Telegram wurde in einzelnen Kanälen von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern dazu aufgerufen, am Warntag das Handy abzuschalten. »Unsere Geräte bleiben aus«, hieß es dort teilweise. An anderer Stelle war von einem »Offline-Tag« die Rede. Offenbar treibt die Verschwörungsanhänger die Sorge um, durch das Cell Broadcast überwacht zu werden.

So verwechselten Nutzer etwa die »Stille SMS«, die zur Bekämpfung von Kriminalität eingesetzt wird, mit der heutigen Warn-Nachricht, die keine Rückschlüsse über die Empfängerinnen und Empfänger zulässt.