Warntag In Bayern und NRW heulen um 11 Uhr Handys und Sirenen

In Bayern und Nordrhein-Westfalen wird es am Donnerstagvormittag laut. Wie das Bayerische Staatsministerium des Innern mitteilt , sollen um 11 Uhr die Sirenen der Gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden für einen Probealarm aufheulen. Dasselbe gilt für NRW, wo rund 6000 Sirenen anlaufen sollen. Zusätzlich sollen alle an das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen »Warnmittel und Warnmultiplikatoren auslösen «, heißt es von der Regierung Mittelfranken. Es werden also auch Millionen Handys mehr oder weniger gleichzeitig Laut geben. Darüber hinaus soll es Lautsprecherdurchsagen sowie »Meldungen in Radio, Fernsehen, Internet und Sozialen Medien «, geben.