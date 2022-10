Was hat Elon Musk mit Twitter vor? »Ja, so etwas in der Art ergibt Sinn«

In einer Variante etwa könnten sich Spieler, die einen verifizierten, persönlichen Account haben, anfeinden und gegenseitig mobben.

Eine Rollenspiel-Variante hingegen werde eigens für anonyme Anon-Accounts eingerichtet und kaum moderiert.

Daneben gebe es noch die »normale«, streng moderierte Twitter-Variante für alle anderen Menschen.

Musk reagierte auf diesen Vorschlag so, als sei er tatsächlich ernst gemeint: »Ja, so etwas in der Art ergibt Sinn«, antwortete er am Samstag in einem Tweet.