Nächste Mobilfunkgeneration 5G-Frequenzauktion bringt mehr als fünf Milliarden Euro

Die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen hat eine weitere Milliardenmarke durchbrochen. Damit wird die Auktion mehr Geld einbringen als zunächst angenommen. Die Summe an Höchstgeboten und Zahlungsverpflichtungen wegen zurückgezogener Gebote stieg am Mittwoch auf gut fünf Milliarden Euro, wie aus Angaben der Bundesnetzagentur hervorgeht. Fachleute waren vor Auktionsbeginn von Einnahmen zwischen drei und fünf Milliarden Euro ausgegangen. (Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zu 5G.)

Es lief bereits die 167. Auktionsrunde seit dem Start vor mehr als drei Wochen. Teilnehmer sind die drei bisherigen Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2) sowie der Neueinsteiger 1&1 Drillisch.

Ein Ende der Versteigerung ist noch nicht absehbar. Zwischenzeitlich hatte es zwar ausgesehen, als ginge die Auktion schnell und mit eher geringen Einnahmen für den Bund zu Ende. Doch dann nahm sie wieder an Fahrt auf. Das Geld will der Bund unter anderem in den Glasfaserausbau auf dem Land stecken.

Allerdings warnen die Provider stets selbst, dass höhere Kosten für die Frequenzen auch weniger Geld für den eigentlichen Aufbau der 5G-Netz bedeuteten.

In Südkorea und einigen US-Städten sind 5G-Netze bereits in Betrieb genommen worden, wenn auch eher zu PR-Zwecken.