Outdoor-YouTuber Fritz Meinecke »Wenn dir das nicht gefällt, ey, dann guck's dir nicht an«

Mit Expeditionen in den Dschungel, Vulgärhumor und der Survival-Serie »7 vs. Wild« erreicht Fritz Meinecke im Netz mittlerweile Millionen. Mit seinem Publikum wächst jedoch auch die Kritik an ihm.