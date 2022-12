YouTube selbst sagt zu den diesjährigen Charts, dass sich nach den herausfordernden Pandemiejahren darin auch ein gesteigertes Unterhaltungsbedürfnis der Zielgruppen widerspiegele.

In Deutschland besonders erfolgreiche Musikvideos hat die Plattform getrennt von den klassischen Videos gelistet. In diesem Ranking liegt der Berliner Rapper Luciano mit seinem Song »Beautiful Girl« vorn. »Layla« von DJ Robin und Schürze, diesen Sommer wohl öfter als jeder andere Song in der Presse erwähnt, landet auf Platz fünf, hinter »Bling Bling« von Twenty4Tim, »Dicke Titten« von Rammstein und »Sehnsucht« von Miksu/Macloud und t-low. Die Band Rammstein schaffte es mit ihren Videos zu »Zeit« und »Zickzack« noch zwei weitere Male in die Top Ten.