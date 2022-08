Das Wort Abtreibung sei allerdings in den Gerichtsunterlagen mit keiner Silbe erwähnt worden, betont Meta. Die Beschlüsse sind dem Unternehmen zufolge zudem vor dem Urteil des Obersten Gerichtshof eingegangen, durch das das Recht auf Abtreibung in den USA Ende Juni gekippt wurde.

Digitale Überwachung hilft Kriminalisierung von Abtreibung

Bürgerrechtler fürchten seit jenem Supreme-Court-Urteil, dass Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft häufiger von der Polizei verfolgt werden und dass die Ermittler dabei auch auf in Apps und auf Social-Media-Plattformen hinterlassene Daten zurückgreifen. Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs löschten in den USA zahlreiche Frauen Apps zum Tracken ihrer Periode.