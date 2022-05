Abtreibung in den USA Der Unterschied zum Mittelalter ist die Smartphone-Überwachung

»The Handmaid's Tale« war nicht als Anleitung gedacht. Aber die Realität in den USA nähert sich dem dystopischen Roman von Margaret Atwood aus dem Jahr 1985 auf beängstigende Art und Weise an. Von einer im Buch beschriebenen Pflicht der Frauen, Kinder zu gebären, wäre das »Land of The Free« jedenfalls nicht mehr weit (genug) weg, wenn der Supreme Court tatsächlich das seit einem halben Jahrhundert verankerte US-Verfassungsrecht auf Abtreibung kippen sollte. »Zurück ins gesellschaftliche Mittelalter, in dem der Staat bestimmt, was Frauen dürfen und was nicht«, schrieb mein New Yorker Kollege Marc Pitzke dazu.

Der größte Unterschied zum Mittelalter wäre dann die Möglichkeit, Frauen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen, elektronisch zu überwachen.

Wie das geht, weiß kaum jemand besser als Joseph Cox. Der Reporter von »Vice« hat sich auf das Thema Standortdaten spezialisiert. Allein am Dienstag dieser Woche hat er zwei Scoops dazu veröffentlicht: