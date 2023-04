Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht: Künstliche Intelligenz (KI) war mal ein aufregendes Forschungsgebiet. So ungefähr bis neulich. Jetzt ist KI in erster Linie ein aufregendes Gebiet zum Geldverdienen, sofern man davon ohnehin schon viel hat. Das ist, etwas zugespitzt, eine der Thesen aus dem in dieser Woche veröffentlichten AI Index Report 2023 der Stanford University. Wenn Sie diese Woche nur einen 386-seitigen Bericht zur Lage der KI lesen wollen, nehmen Sie diesen.

Weniger polemisch formuliert lautet die erwähnte These: Bis 2014 wurden die meisten bedeutenden Machine-Learning-Modelle von öffentlichen Forschungseinrichtungen entwickelt. Mittlerweile hat die Techindustrie das Feld übernommen. Im vergangenen Jahr, so heißt es im Bericht der Stanford University, wurden 35 solcher Modelle veröffentlicht, 32 davon von Unternehmen. Wir sehen derzeit also eine erneute Machtkonzentration bei den Techkonzernen.

Im Januar hatte ich mal auf die Gründungsgedanken von OpenAI aus dem Jahr 2015 verwiesen: »Unser Ziel ist es, digitale Intelligenz so voranzutreiben, dass die Menschheit insgesamt davon profitiert, losgelöst von der Notwendigkeit, finanzielle Erlöse zu erzielen.« Meine These, dass der Kapitalismus die nobel klingenden Ankündigungen mittlerweile eingeholt hat , wird nun von den Stanford-Forscherinnen und -Forschern bestätigt.

Der Grund für diesen Umschwung ist, dass die Entwicklung von »State-of-the-art«-Systemen enorme Ressourcen voraussetzt: Supercomputer, riesige Datenmengen und Geld, zum Beispiel für Energie. Ressourcen, die große Unternehmen eher haben als Universitäten. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel über die Bausteine und Flaschenhälse im Bereich KI .