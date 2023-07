Amazon lockte dabei auch mit den Namen von Prominenten. »Wer sich wie ein Dancing-Star fühlen möchte, kann von Motsi Mabuse höchstpersönlich die perfekten Tanz-Moves lernen«, schrieb das Unternehmen. Gemeinsam mit einer Begleitung dürfe man »an einem exklusiven Tanzworkshop mit der ehemaligen, renommierten Profi-Tänzerin« in ihrer Tanzschule in Kelkheim teilnehmen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt das Nintendo-Switch-Spiel »60 in 1 Game Collection« kaufe. Und ein gut getimter Erwerb eines Hisense Smart-TV sollte es möglich machen, als VIP-Gast bei der Premiere der nächsten Staffel von »LOL: Last One Laughing« dabei zu sein.