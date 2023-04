Diese Praxis ist so verbreitet, dass es einen Fachbegriff dafür gibt: Die FTC spricht vom »Review Hijacking«, also der Entführung von Produktrezensionen. Dabei nutzen die Händler eine Funktion, die Amazon nur für gleichartige Produkte vorsieht – etwa, wenn es Varianten in unterschiedlichen Farben oder Packungsgrößen gibt. Indem die Identifikationsnummern solcher Produkte vom Händler miteinander verknüpft werden, bekommen Kundinnen und Kunden, wenn sie sich eines dieser Produkte ansehen, das jeweils andere Angebot ebenfalls empfohlen. Zudem werden die Bewertungen und Rezensionen kombiniert.