Nachdem der Handelskonzern im Februar gegen einige der größten Anbieter von Fakebewertungen vorgegangen war, hatten diese ihre Websites offline genommen. Doch auf Facebook soll das Geschäft weitergegangen sein. Nach eigenen Angaben hat Amazon am Dienstag in den USA Klage gegen die Betreiber von mehr als 10.000 Facebook-Gruppen eingereicht, in denen Produkttester rekrutiert werden sollten, die gegen Bezahlung gute Bewertungen einreichten.