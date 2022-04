Der US-Konzern Amazon arbeitet an einer Social-Media-App für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der offenbar bestimmte Worte überwacht und blockiert werden sollen, berichtet das Investigativportal »The Intercept« . Aus internen Dokumenten gehe hervor, dass in dem geplanten Belegschaftsnetzwerk englische Wörter für Begriffe wie »Gewerkschaft«, »Gehaltserhöhung«, »ungerecht« oder auch »Sklavenarbeit« automatisch gesperrt werden sollen, heißt es in dem Bericht.