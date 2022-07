EU-Kartellverfahren Amazon will keine Daten von Verkäufern mehr auswerten

Gleichbehandlung für externe Händler

In der zweiten Untersuchung warfen die Brüsseler Wettbewerbshüter Amazon vor, Händler bevorzugt zu behandeln, welche auch die Logistik- und Lieferdienste des Konzerns nutzen. Dies führe indirekt dazu, dass Kunden dazu gedrängt würden, den kostenpflichtigen Prime-Dienst des Konzerns zu abonnieren. In dem neuen Kompromiss hat Amazon versichert, Verkäufer bei der Rangfolge ihrer Angebote auf seiner Website gleichzubehandeln, auch wenn sie nicht die Amazon-Logistik benutzen. Insbesondere in der prominent platzierten »Buy Box«, bei der Kundinnen und Kunden mit besonders wenigen Mausklicks einkaufen können, soll der gleichwertige Zugang sichergestellt werden.