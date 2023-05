Das Problem: Die symbolträchtigen Szenen, welche die Menschenrechtsaktivisten jetzt zu dem Thema präsentiert haben, hat es nie gegeben. Jedenfalls nicht in genau dieser Form, mit genau diesen Personen. Wahrscheinlich existieren die abgebildeten Personen nicht einmal. Denn Amnesty International hatte die Motive am Computer generiert, mithilfe künstlicher Intelligenz (KI). So zeigte die Organisation, anders als bei früheren Veröffentlichungen, diesmal nicht reale Belege von Missständen, sondern KI-Ideen davon, wie die Missstände in Kolumbien ausgesehen haben könnten.