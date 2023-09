Apple habe auf eine Anfrage zu dem Thema nicht reagiert, heißt es von Bloomberg, genauso wenig wie zwei ebenfalls kontaktierte offizielle Stellen in China. Sollten die Berichte der US-Medien zutreffen, würde dies für Apple starken Gegenwind in seinem zweitgrößten Auslandsmarkt bedeuten. Die Regierung und die Staatsunternehmen beschäftigen in China Millionen Menschen.

Die USA und China streiten schon länger

Zwischen den USA und China tobt schon länger ein Technologiestreit. So ist etwa der chinesische Netzwerktechnik- und Smartphone-Hersteller Huawei von amerikanischen Handelsverboten betroffen. Zudem haben die USA Chinas Zugang zu bestimmten amerikanischen Technologien eingeschränkt, den Export von Hochleistungschips für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen nach China verboten. Begründet wird das mit Sicherheitsbedenken, wie es sie auch für Apps wie TikTok gibt. Chinas Aufsichtsbehörden warnen im Gegenzug vor dem Einsatz von Bauteilen des US-Chipherstellers Micron.