Trotz der Unterstützung durch das IGE sorgt Apples Vorstoß offenbar für so viel Unruhe unter den Obstbauern, dass sich der Chef des Schweizer Obstverbands kürzlich im Techmagazin »Wired« zu dem Fall äußerte. Im Gespräch mit dem SPIEGEL bekräftigt Jimmy Mariéthoz seine Kritik am Digitalkonzern: Apple habe den Apfel als Bild nicht erfunden, so Mariéthoz. Äpfel seien ein Naturprodukt, gehörten allen, und niemand sollte so ein allgemeines Markenrecht darauf haben, so der Chef des 112 Jahre alten Verbands.