Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland weiter verschärft. Bereits im vergangenen Herbst habe man in Teilen eine »Alarmstufe Rot« ausrufen müssen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, am Donnerstag auf der »Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit«. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine habe sich die Lage weiter verschlechtert, auch wenn bislang keine zentral gesteuerte Kampagne zu erkennen sei.