Aufruf zum Sturm des Kanzleramts

Aufgefallen war Efstathia M. der Polizei während des zweiten Corona-Shutdowns auf einer Party des Corona-Leugners »Captain Future«. SPIEGEL-Recherchen ergaben außerdem, dass M. in einschlägigen Telegram-Gruppen zu gewaltsamen Protesten aufrief. »Wir müssen das Kanzleramt stürmen«, schrieb sie etwa in Chats. Diese Nachrichten sind bei der Staatsanwaltschaft Berlin bisher nicht Gegenstand von Ermittlungen, wie ein Sprecher mitteilte. (Lesen Sie hier die gesamte SPIEGEL-Recherche zu Attila Hildmanns Flucht in die Türkei und zum Geheimnisverrat in der Berliner Justiz.)