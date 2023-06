Eine gute Grundlage für Phishing-Attacken

Den betroffenen Kundinnen und Kunden dürfte es am Ende ziemlich egal sein, wem genau ihre persönlichen Daten abhandengekommen sind. Ärgerlich ist der Datenverlust in jedem Fall, schließlich kamen – wie es laut »Golem« in den Schreiben heißt – nicht nur Vor- und Zunamen von Versicherten in fremde Hände, sondern auch Krankenversicherungsnummern, Bankverbindungen und Prämienbeträge.

Kriminelle könnten solche Daten zum Beispiel für Phishing-Attacken nutzen und versuchen, Accounts der Betroffenen zu übernehmen. »Leider können wir nicht ausschließen, dass die abgeflossenen Daten im Internet verwendet werden oder Dritte sich als die betroffenen Personen ausgeben«, warnt die Barmer die von dem Datenleck Betroffenen.