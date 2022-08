Filter gibt es bei BeReal nicht, die App hat so gut wie keine weiteren Funktionen. Alle Fotos bleiben auch nur einen Tag online. Zum regelmäßigen Mitmachen animiert ein Kniff der Entwickler: Nur wer selbst eine Aufnahme hochlädt, sieht die Bilder seiner Freunde und kann darauf mit Emojis reagieren. Verpasst man die entscheidenden zwei Minuten – was manchmal auch an technischen Schwächen der App liegt –, kann man zwar auch nachträglich posten. Die Aufnahme wird dann aber als zu spät eingereicht markiert.

Im Januar hatte BeReal weltweit zwei Millionen täglich aktive Nutzer, darunter viele Schülerinnen und Studenten. Bis Juli ist diese Zahl nun auf 7,9 Millionen gestiegen . In Apples App Store war BeReal Anfang der Woche kurzzeitig die in Deutschland am häufigsten heruntergeladene iOS-App, bei meinem Kollegen Janko Tietz hat sie schon Hektik ins Abendessen gebracht.