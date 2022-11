Phishing Betrüger nehmen verifizierte Twitter-Konten ins Visier

Der neue Twitter-Eigentümer und -Chef Elon Musk will Medienberichten zufolge mit dem bisher kostenlosen Verifizierungsabzeichen künftig Geld verdienen – und das lockt nun Betrüger an. In den USA haben unter anderem zwei renommierte und auf IT-Sicherheit spezialisierte Journalisten entsprechende Phishing-E-Mails erhalten und öffentlich gemacht. Demnach wurden sie aufgefordert, persönliche Informationen zu übermitteln, um ihren Status als verifizierte Nutzer nicht zu verlieren.