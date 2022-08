Die Zahlungsrichtlinie PSD2 (»Payment Service Directive«) ist 2019 in Kraft getreten. Seit Ablauf einer Übergangsfrist müssen Verbraucherinnen und Verbraucher deshalb bei vielen Geschäften im Internet ihre Identität mit zwei voneinander unabhängigen Komponenten nachweisen. Um etwa eine Zahlung online freizugeben, brauchen sie nicht nur Kreditkartendaten und Geheimnummer, sondern müssen ihre Identität auf einem zweiten Weg bestätigen - etwa über eine PIN, die per SMS geschickt wird oder per Handy-App.

Gestohlene Kreditkartendaten sind für die Täter deshalb nur begrenzt wertvoll. Aber auch ein versuchter Identitätsdiebstahl mithilfe der Daten ist denkbar. Betrüger haben zuletzt mit verschiedenen Methoden versucht, im Namen von Behörden Daten abzugreifen oder sogar Überweisungen zu veranlassen. Nicht selten hatten sie dabei Erfolg .