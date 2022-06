Bartletts Buch ist die bisher detaillierteste und aufschlussreichste Darstellung des fulminanten Aufstiegs von Ruja Ignatova zur gefeierten »Krypto-Queen« – vor allem aber die ihres Falls. Es zeigt auch, wie sehr die Protagonistin unter Stress gestanden haben muss. Und dass es deutliche Warnzeichen gab, frühere Betrugsvorwürfe inklusive. Auf dem Höhepunkt ihrer kurzen OneCoin-Karriere stand sie in Deutschland vor Gericht. Zusammen mit ihrem Vater hatte sie 2010 in Waltenhofen im Allgäu ein Gusswerk übernommen und später quasi über Nacht wieder verkauft – zuvor waren aber wichtige Produktionsanlagen weggeschafft worden. Unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs verurteilte das Amtsgericht Augsburg Ruja Ignatova im Oktober 2016 zu einer Strafe von 14 Monaten auf Bewährung.

Damals stotterte die Betrugsmaschine rund um den OneCoin bereits. Dass sie nicht viel eher krachend in sich zusammenfiel, lag auch daran, dass viele nicht genau genug hinschauten. Die Macher eines Blogs namens BehindMLM waren eine Ausnahme. Der Gründer, der sich »Oz« nennt, und die Mitglieder seiner Community erkannten das System früh als »Scam« und warnten unermüdlich davor, mit einer Flut von immer neuen Beiträgen und eigener Recherchen. Es spricht für den Autor Bartlett, dass er die Leistung dieser Bürgerjournalisten ausdrücklich würdigt, sie zu Wort kommen lässt und ihnen sein Buch sogar widmet.

Kreuzt Ignatova auf einer Jacht durchs Mittelmeer?

Für alle, die den Podcast kennen und die OneCoin-Story verfolgt haben, sind die letzten Buchpassagen wohl die spannendsten. Dort geht es um die Frage, was geschah, nachdem Ruja Ignatova in den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2017 mit einem Ryanair-Flug von Sofia nach Athen gereist war. Auch Bartlett kann keine letztgültigen Antworten liefern, aber dafür etwas, was er nach jahrelangen Recherchen, zahlreichen Informantengesprächen und Hinweisen selbst als »best guess« bezeichnet. Demnach wäre die mittlerweile 42-Jährige nicht tot, wie viele vermuten.

Nachdem sie am Athener Flughafen von russischsprachigen Personen in Empfang genommen wurde, habe sie sich wohl für einige Tage in Thessaloniki aufgehalten, wo sie Anteile an einer Tabakfabrik hielt. Danach sei sie unerkannt über Land wieder zurück nach Bulgarien gereist – wo sie unter anderem in Sozopol an der Schwarzmeerküste über Immobilien verfügte und wo ihre Luxusjacht »Davina« im Hafen lag. Nach einer von den deutschen Behörden veranlassten Durchsuchung unter anderem im OneCoin-Hauptquartier in Sofia habe sie Bulgarien erneut verlassen und sei nach Dubai geflohen. Für das Emirat besaß sie eine Aufenthaltsgenehmigung und dort ein weiteres Penthouse, zudem pflegte sie Beziehungen zu einflussreichen Familien, mit denen sie einträgliche Geschäfte machte.

Der Autor berichtet, Ruja habe sich in Dubai relativ offen bewegt und sei mehrfach erkannt worden. Er beschreibt auch ein Anwesen, in das sie sich geflüchtet haben könnte. Den letzten Beweis, dass sie sich im Jahr nach ihrem Verschwinden tatsächlich an dort aufhielt, liefert Bartlett jedoch nicht.

Dafür beschreibt er eine weitere Spur, die auf mehrere anonyme Hinweise zurückgeht. Demnach lebt die OneCoin-Erfinderin seit mindestens 2019 nicht an einem festen Ort, sondern auf einer Jacht, die durchs Mittelmeer kreuzt. Das würde mehrere »Ruja-Sichtungen« in mondänen Küstenorten von Anrainerstaaten erklären, etwa im Sommer 2019 nahe Saint-Tropez in Südfrankreich.

Eine der meistgesuchten Personen Europas