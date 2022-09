Das Kölner Landgericht hatte die Klage des Ferienparks in erster Instanz abgewiesen. Die Richter waren der Auffassung, dass die vom Freizeitpark angegriffenen Bewertungen hinreichend konkret gewesen seien, was für ihre Echtheit spreche. Es hieß, in einem Kommentar sei die konkrete Bezeichnung eines Apartmentkomplexes aufgetaucht und in einem anderen habe gestanden, dass in einem bestimmten Zimmer Flecken auf den Polstermöbeln gewesen seien.