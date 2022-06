Geschäfte konnten keine Kartenzahlungen mehr abwickeln und nur noch Bargeld annehmen. Der Mobilfunk war gestört, weil einige Funkmasten in der Region an das bislang einzige Glasfaserkabel in der Gegend angeschlossen sind. Zudem verursachte der Verdächtige durch das Fällen der Espe auch noch ein Feuer.

Leitungen wurden in British Columbia in der Vergangenheit häufig über Masten geführt und nicht vergraben, was auch an der Beschaffenheit des Untergrunds liegt. Bob Gammer vom regionalen Energieversorger BC Hydro sagte dem kanadischen Sender CTV News , die zerstörten Leitungen hätten sich in einer sumpfigen Umgebung mit hohen Wasserständen befunden, was den Zugang erschwert habe.