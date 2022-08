Die Polizei Essen hat sich am Dienstag für eine peinliche Twitter-Panne entschuldigt. Auf dem offiziellen Twitteraccount »Polizei_NRW_E« war am Montagabend eine Zeit lang ein Tweet mit Werbung für ein Bottroper Bier und ein Café in der gleichnamigen Stadt zu sehen gewesen. »Fürs Biertasting am Freitag im Café Kram in Bottrop sind noch Plätze frei«, lautete der Tweet, zu sehen auf diesem Screenshot .