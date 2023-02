Chefin von Binance.US nannte die Überweisungen »unerwartet«

Wie Reuters nach Einsicht in die Aufzeichnungen für das betreffende Quartal erfahren hat, sollen die 400 Millionen Dollar in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 von der in Kalifornien ansässigen Silvergate Bank an die Handelsfirma Merit Peat geflossen sein, deren Vorsitz Binance-CEO Changpeng Zhao innehat. Ob es sich um Geld von Binance.US-Kunden handelte, ist unklar. Die damaligen Geschäftsbedingungen besagten, dass deren Dollar-Einlagen von der Silvergate Bank und einer Verwahrstelle in Nevada verwaltet werden.