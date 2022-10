»Der Schaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf den Gegenwert von etwa 100 Millionen Dollar«, bestätigte Binance-CEO Changpeng Zhao den Vorfall auf Twitter . »Das Problem ist eingehegt. Eure Einlagen sind sicher«, betonte er. Tatsächlich betrifft der Hack nicht die Guthaben von Binance-Kunden.

Zentraler Appell an die dezentrale Blockchain-Community

Der oder die Täter haben vielmehr eine Sicherheitslücke in einer Brücke namens BSC Token Hub ausgenutzt. Solche Brücken werden genutzt, um Kryptowährungen von einer Blockchain auf eine andere zu transferieren, in diesem Fall auf die »BNB Chain«. Zhao und mehrere Beobachter bestätigten, dass jemand durch das Ausnutzen der Schwachstelle zwei Millionen neue Binance Coins (BNB) aus dem Nichts generieren, zumindest teilweise transferieren und in andere Kryptowährungen umtauschen konnte.