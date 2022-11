Es gibt einen guten und einen weniger guten Zeitpunkt, in der Facebook-Gruppe von Sandra Haak und ihrem Mann Volker zu landen. Hilfreich ist es, wenn man ihre Gruppe »Achtung! Fakeshops und Betrug!« kennt, bevor man auf die Idee kommt, in einem dubiosen Onlineshop eine Bestellung aufzugeben. Weniger gut – vielleicht aber noch nicht ganz zu spät – ist es, wenn man bereits bei einem fragwürdigen Händler bezahlt hat, in der Hoffnung auf möglichst hochwertige Produkte zu möglichst niedrigen Preisen.

»Achtung! Fakeshops und Betrug!« ist eine Community, die sich um Abzocke mit Onlineshops dreht. Es geht um Händler, die gar nicht existieren oder die nur Schrottware liefern – Ware, die wenig mit den Produktfotos zu hat, mit denen die Shops auf ihrer Website oder auf Facebook und Instagram werben. Oft operieren die Shops trotz deutsch oder englisch klingender Namen von China aus. So geht es häufig auch um die Frage, wie man nach dem Bezahlen bei Schrottware-Anbietern womöglich doch sein Geld zurückbekommt.

Gerade sind diese Themen besonders wichtig: Freitag ist Black Friday, eine Art Welttag der Online-Schnäppchenjäger. Darauf, dass Millionen Menschen im Netz nach tollen Angeboten suchen, sind auch die Betrüger vorbereitet. Denn Fakeshops zelebrieren gern saisonale Themen und Events: die Festivalsaison etwa, Halloween, das Oktoberfest oder Weihnachten.

Es kam »unterirdische« Ware

»Die meisten Fakeshops ködern mit den Preisen«, warnt Sandra Haak, die Administratorin der Gruppe. »Viele Betrogene sagen später ›Das war so günstig und die Produkte sahen auf den Fotos so schön aus‹.« Auch sie und ihr Mann sind 2020 auf einen betrügerischen Shop hereingefallen.

Für über 300 Euro bestellten sie bei einem Angebot namens Hurla Designn Kleidung, zu halbwegs realistisch anmutenden Preisen. Doch auf Nachfragen nach dem Bestellen reagierte der Shop nicht mehr. Und als eines Tages die Ware ankam, war Sandra Haak sofort klar, dass sie diese Klamotten nicht anziehen würde. Das Geschickte sei »unterirdisch« gewesen, sagt sie: »Eine Jeanshose sollte Flicken aufgenäht haben. Es kam aber eine Polyester-Leggins, auf die das Motiv aufgedruckt war.«