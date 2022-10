Im Kampf um ihren Ruf hat die Gemeinde Bodegraven-Reeuwijk am Dienstag einen Rückschlag hinnehmen müssen. Ein niederländisches Gericht hat ihre Forderung zurückgewiesen , Twitter müsse deutlich mehr gegen substanzlose Behauptungen unternehmen, laut denen in Bodegraven in den Achtzigerjahren ein Ring satanistischer Pädophiler aktiv gewesen war.