Die Falschinformationen würden eine »Zersetzung der Demokratie« zur Folge haben, warnte de Moraes, der sich am Donnerstag mit Vertretern der Wahlkampfteams von Amtsinhaber Jair Bolsonaro und Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva traf. Tags zuvor hatte er mit Vertretern von Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, TikTok, LinkedIn, Telegram und YouTube gesprochen.

Unklar, was nach welchen Kriterien geprüft wird

Das TSE verlangte zudem, dass die beiden Wahlkampfteams eine Reihe von im Internet veröffentlichten Botschaften beseitigen. So sollte Bolsonaros Team Videos entfernen, die Lula in die Nähe von Satanismus, Abtreibungsbefürwortern und Drogen rückten und ihm vorwarfen, im Falle seiner Wahl Kirchen schließen zu wollen. Lulas Lager musste Material löschen, das den rechtsextremen Präsidenten in Verbindung zu Kannibalismus und Pädophilie bringt.