Google habe zudem seine Vertragspraxis so geändert, dass den Verlagen eine Geltendmachung ihres allgemeinen Presse-Leistungsschutzrechts nicht erschwert werde. »Außerdem ist sichergestellt, dass künftig weitere Verlage an Google News Showcase teilnehmen können.« Auf Intervention des Bundeskartellamts habe Google klargestellt, dass es auch den Showcase-Partnern möglich bleibe, ihr Leistungsschutzrecht kollektiv durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen zu lassen. Das Unternehmen werde in den kommenden Wochen weitere Maßnahmen umsetzen. So soll über wesentliche Rahmenbedingungen von Showcase noch deutlicher informiert werden.