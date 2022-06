Mindestens 10 Mbit/s Bundesrat beschließt Recht auf nicht besonders schnelles Internet

In einer begleitenden Entschließung kritisierte der Bundesrat allerdings, dass die Verordnung den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an »schnelles Internet« nicht gerecht werde. Zuvor hatten vor allem Bayern und Niedersachsen das Mindesttempo in der Verordnung als »nicht mehr zeitgemäß« kritisiert.

Die Vertreter der Bundesländer befürchten vor allem, dass in Mehrpersonenhaushalten die aktuellen Mindestversorgungsraten nicht ausreichen, um ruckelfrei im Homeoffice zu arbeiten oder ohne Störungen digitale Bildungsangebote online zu nutzen. Sie müssen nun darauf hoffen, dass die Bundesnetzagentur kontinuierlich nachbessert. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, versprach am Freitag: »Die Festlegung ist ein Anfang. Der Wert wird jährlich überprüft und wird in den kommenden Jahren steigen.«