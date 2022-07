Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und das Bundesamt für Verfassungsschutz wissen von einer »Social-Engineering-Kampagne, die sich insbesondere gegen hochrangige politische Personen richtet«. So steht es in einem Warnhinweis, der nach SPIEGEL-Informationen an alle Abgeordneten des Bundestages verschickt wurde. Ziel ist demnach die »Übernahme von Benutzerkonten«, wie es in der Überschrift des fünfseitigen Dokuments heißt.