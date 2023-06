Die Verantwortlichen der Oak Park and River Forest (OPRF ) High School im US-Bundesstaat Illinois wollten bestimmt alles richtig machen. Sie hatten eine Sicherheitsüberprüfung ihrer IT veranlasst, das ist löblich. Dabei kam es, wie »TechCrunch« berichtet , zu einem technischen Problem. Kann ja mal vorkommen. »Wegen eines unerwarteten Anbieterfehlers hat das System die Passwörter aller Schülerinnen und Schüler zurückgesetzt, sie konnten sich deshalb nicht mehr in ihre Google-Konten einloggen«, teilte die Schule den Eltern aller rund 3000 Schülerinnen und Schüler daraufhin am 22. Juni per E-Mail mit. Dass eine Schule standardmäßig mit Googles Produkten und Diensten arbeitet, ist insbesondere in den USA alles andere als ungewöhnlich .